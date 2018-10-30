Медики рассказали, какие мужские болезни встречаются чаще всего и можно ли от них защититься

Многие знают о том, что полноценно здоровых людей нет и мужской пол уж точно не является исключением. Мужчинам свойственно умалчивать о своих проблемах, не придавать им значения, терпеть и даже не обращаться за помощью в больницу. Однако чаще всего мужчины страдают болезнями урологического характера. Медики решили составить список мужских болезней, которые встречаются чаще всего и есть определить, есть ли способ защиты от них.

Не важно какой возраст у мужчины, на возникновение урологических проблем это никак не влияет. Иногда проблемы встречаются даже у новорожденных.

Список урологических болезней возглавил фимоз. Данное заболевание характеризуется сужением крайней плоти. Статистика показала, что чаще всего, фимоз проявляется в первые месяцы жизни мальчика. Опасность мужской болезни заключается в том, что остатки мочи скапливаются в крайней плоти, что является благотворной средой для развития бактерий и требует обязательного врачебного вмешательства, поскольку последствия могут быть крайне тяжелыми.

Вторым стал крипторхизм - расположение яичек вне мошонки (в брюшной полости или в паховом канале) либо неправильное опускание, при котором яичко, выйдя из пахового канала, меняет направление и располагается под кожей в паху, на бедре, в лобке или промежности. С данной проблемой сталкиваются около 10% всех новорожденных мальчиков, однако лечение назначают только в том случае, если к пяти годам яички так и не начали опускаться из брюшной полости. Если же после пяти лет, не предоставить необходимое лечение, то могут появиться проблемы полового созревания.

Варикоцеле – это расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика. Зафиксированы и другие признаки поражения венозной системы — расширение вен нижних конечностей, геморрой. В большинстве случаев встречается у подростков, однако может быть и у мальчиков, которым нет года. Негативным последствием бездействия при заболевании является бесплодие.

Цистит – самое распространенное из всех заболеваний. Это воспаление мочевого пузыря, которое может наблюдаться в любом возрасте, но чаще всего проявляется у мужчин преклонного возраста. Зачастую, цистит является лишь предвестником других, более серьезных мужских болезней.

В ряд заболеваний также вошли: уретрит - воспаление мочеиспускательного канала (уретры), вызванное поражением стенки канала различного рода бактериями и вирусами; орхит - воспаление яичка у человека; баланопостит - болезнь воспалительного характера, которая поражает головку и внутренний листок крайней плоти; простатит – это воспалительные поражения предстательной железы; аденома простаты - заболевание, которое начинается у мужчин в зрелом возрасте и характеризуется доброкачественным увеличением (гиперплазия) парауретральных желез и завершает список эриктильная дисфункция или, как ее принято называть в народе импотенция.

Медики подчеркнули, что от мужских урологических заболеваний можно предостеречься и составили ряд правил и рекомендаций.

Во-первых – прохождение ежегодного осмотра у уролога и сдача требуемых анализов.

Во-вторых – отказ от вредных привычек (алкоголь, курение).

В-третьих – соблюдение правильного сбалансированного питания.

В-четвертых – физическая нагрузка, к примеру, ей может стать самая простая утренняя зарядка.

В-пятых – прогулки на свежем воздухе.

В-шестых – обязательная личная гигиена.