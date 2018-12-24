В Мосгордуме хотят запретить рекламу фастфуда

Сегодня, 14:05 \\ Здоровье

В столице предлагают последовать примеру Лондона, который с 25 февраля перестал транслировать рекламу вредной пищи в борьбе с лишним весом у детей.

 В Мосгордуме хотят запретить рекламу фастфуда, детского шампанского и другой вредной пищи. Предложение прозвучало от Ольги Шараповой, главврача больницы Виноградова, а также члена парламента по здравоохранению Мосгордумы. Шарапова считает, что растущий организм нужно всячески ограждать от демонстрации быстрого питания как нормы.

Ольга Шарапова рассказала, что подобный запрет фастфуда, детского шампанского и прочих вредных продуктов наносит вред неокрепшему детскому организму. В Мосгордуме также упомянули, что нужно избавиться от рекламы фастфуда в общественных местах и на транспорте. Как считает Шарапова, это показывает детям, что фастфуд не запрещен взрослыми, а потому его можно употреблять. В качестве альтернативы запрета фастфуда Шарапова предлагает рекламировать спортивные секции.

В Мосгордуме ставят в пример Лондон, где со вчерашнего дня запрещена реклама фастфуда в метро. Таким методом столица Британии борется с большой популярностью вредной пищи среди подростков, из-за чего около 40% из них страдают от ожирения.

Ранее депутаты Виталий Милонов и Алексей Цивилев уже высказывались о том, чтобы на упаковках с фастфудом, подобно сигаретам и алкоголю, размещались надписи и изображения, напоминающие о страшных последствиях употребления вредной для здоровья еды.

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Автор - София Волкова
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