Службы проверят качество колбас и сыров в России

Сегодня, 12:15 \\ Здоровье

Накануне, российская ежедневная деловая газета «Ведомости» опубликовала информацию о том, что Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество планирует определить долю подделки, выдаваемой за настоящую продукцию на рынке, а также установить случаи добавления антибиотиков в колбасах и сырах.

В планы Россельхознадзоар, Роспотребнадзора и Роскачества входит подготовка списка производителей мяса птицы, вареных колбас и сыров. Это необходимо для того, чтоб провести лабораторные исследования, дабы проверить соответствие данной продукции в стране, нормам. Вышеперечисленные поручения исходят от Алексея Гордеева - вице-премьера Российской Федерации.

Для того, чтобы избежать разницы между данными, Россельхознадзор и Роспотребнадзор будут проводить совместные исследования в своих лабораториях, а на плечи Роскачества ляжет обязанность по отбору образцов, программе проверок и объединению информации. Это все сделано для того, чтобы повысить качества продуктов.

 

Результаты исследований направятся непосредственно в правительство РФ, об этом изданию сообщил представитель Гордеева.

Статистика 2018 года показывает, что Россельхознадзор обнаружил нарушения в 21,6% молока и молочной продукции, а также в 20% мясной продукции. По данный Роспотребнадзора, только 8% сыра и 2% мяса не соответствуют нормам. В свою очередь Юлия Мелано - представитель ведомства , объяснила это тем, что Роспотребнадзор проверяет товар на прилавках, а Россельхознадзор - на предприятиях и складах.

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Автор - Юлия Кириенко
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