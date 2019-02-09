Леденцы и конфеты из марихуанны: врачи против продажи товара
Специалист Торонто Эйлин де Вилья требует запретить реализацию сладостей, содержащих наркотическое вещество.
Сладости, содержащие марихуану, планируют ввести в список разрешенной продукции для продажи. Врач выступил против появления товара на прилавках.
По его словам, сладости навредят здоровью детей, и такие случаи зарегистрированы и уже происходили в других американских штатах.
«Там выявили множественное количество происшествий, когда дети случайно употребляли продукты из каннабиса, перепутав их с обычными сладостями», — рассказала де Вилья.
На сторону врача встал совет здравоохранения в Торонто.
Однако напомним, в прошлом году 17 октября марихуана была разрешена на легальное потребление. Совсем недавно, Американская медицинская ассоциация проводила исследования, которые привели их к выводам, что употребление и использование наркотического вещества, марихуанны, может привести к психическому расстройству, в большинстве – подростков.