Леденцы и конфеты из марихуанны: врачи против продажи товара

Сегодня, 11:22 \\ Здоровье

Специалист Торонто Эйлин де Вилья требует запретить реализацию сладостей, содержащих наркотическое вещество.

 

Сладости, содержащие марихуану, планируют ввести в список разрешенной продукции для продажи. Врач выступил против появления товара на прилавках.

По его словам, сладости навредят здоровью детей, и такие случаи зарегистрированы и уже происходили в других американских штатах.

«Там выявили множественное количество происшествий, когда дети случайно употребляли продукты из каннабиса, перепутав их с обычными сладостями», — рассказала де Вилья.

На сторону врача встал совет здравоохранения в Торонто.

Однако напомним, в прошлом году 17 октября марихуана была разрешена на легальное потребление. Совсем недавно, Американская медицинская ассоциация проводила исследования, которые привели их к выводам, что употребление и использование наркотического вещества, марихуанны, может привести к психическому расстройству, в большинстве – подростков.


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