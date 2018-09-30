Посетители зоопарка познакомились с маленьким жирафенком

В Пражском зоопарке 12 дней назад на свет появился маленький жирафенок. Посетители уже успели с ним познакомиться.

Понедельник выдался не тяжелым началом новой недели, для сотрудников и посетителей день выдался удачным. Пятнистый малыш наконец-то смог появиться в вольере. Долгое время он находился на карантине, где ветеринары тщательно заботились и лечили жирафа, карантин был очень необходим. При рождении малыш получил родовую травму.

Жирафек спокойно относиться ко всему окружающему, он не боится людей и других животных, не пугается криков детей и фотоапаратов.

«Были очень долгие роды. Когда малыш появился, мы заметили, что он плохо наступает на задние ноги. Сразу пригласили ветеринара и стали его лечить, - рассказала куратор жирафов, - сейчас его здоровью ничто не угрожает», – подытожила Ирена Шнайдерова.

Жирафы Ротшильда считаются редкими животными, которые обитают в Африке. Этих прекрасных созданий в дикой природе насчитывают уже меньше 600, а вот зоопарк Праги очень старается сохранить и занимается размножением этого редкого вида. Жираф данного вида отличается рожками, у него их пять, а другие подвиды имеют всего лишь два.

В наше время пятнистых красавцев можно встретить лишь в Ганде или Кении. В Пражском зоопарке жирафы Ротшильда обитают уже с 2001 года, сотрудники очень бережно относятся и тщательно заботятся о них.

В начале наступившего года в зоопарке появилось уже два малыша.