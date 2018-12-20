Креветки с сюрпризом: во Владивостоке обнаружили бактерии в морепродуктах

Во Владивостоке на оптово-розничную базу была произведена поставка крупной партии варено-мороженной креветки. Большинство было завезено из Сахалинской области. Зараженная продукция оказалась весом около 20 тонн.

Специалисты Россельхознадзора взяли образцы привезенной продукции. Государственный инспектор Управления, который взял пробу, при исследовании обнаружил бактерии группы кишечной палочки.

Проверка продукции в лаборатории показала, что в морепродуктах в несколько раз завышен основной показатель, который характеризует состояние исследуемого объекта в области санитарии. Также данное исследование свидетельствует о том, что возможно, нарушены сроки изготовления и хранения морепродуктов, температурные режимы, перевозка и осуществление продажи товара.

После проведенного исследования и окончательных результатов информация о выявленных бактериях поступила в государственные системы ветеринарии, Центральный аппарат и иные заинтересованные органы.

Также производитель поставлен в известность для предотвращения осуществления опасной продукции. После разморозки такой продукции бактерии начнут размножаться, что приведет организм человека к пищевому отравлению.