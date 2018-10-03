Американка ест жуков, чтобы оставаться молодой и красивой

Жительница Калифорнии Марсела Иглесиас самостоятельно разводит и ест жуков-долгоносиков. Мать троих детей убеждена, что это замедлит старение и укрепит ее здоровье. Женщина выращивает долгоносиков у себя дома, в контейнерах.

Со слов Марселы, она съедает от пяти жуков в день, дабы укрепить имунную систему и предотвратить образование рака.

По мнению американки, жуки содержат в себе вещества, которые способны спасти от артрита, хронической боли и проблем с пищеварением. К тому же, немаловажным является процесс поедания насекомых – Марсела глотает жуков живьем. В этот момент насекомые выделяют колеотоксин – это вырабатываемые микроорганизмами, растениями и животными биологически активные вещества, общим свойством которых является способность нарушать гомеостаз у определенных групп прокариотов или эукариотов. Также известно, что они имеют большое значение в патогенезе инфекционных болезней и используются для создания профилактических и лечебных препаратов, а также как средство для изучения биологических процессов на молекулярном уровне. В 2011 году, ученые провели эксперимент, в ходе которого было показано, что колеотоксин снижает рост опухолевых клеток более чем на 70%.

Как было сказано выше, Марсела самостоятельно разводит жуков в пищевых контейнерах, откармливая их хлебом, пшеницей и латуком. Это специально созданная диета, которая способствует размножению долгоносиков.

Несмотря на то, что большинство ученых не согласны с теорией о пользе выделяемого насекомыми токсина на раковые клетки, женщина опирается лишь на собственное мнение. Как сказала женщина, если жуки и не помогают от образования рака, то они как минимум являются отличным источником белка. И здесь мнение американки не оспорить, наука не только доказала белковый потенциал насекомых, но и прогнозирует, что в ближайшем будущем рацион людей будет по большей части состоять именно из насекомых.

Также женщина поделилась историей своего друга, который прошел химиотерапию. Но после к нему снова вернулся рак, и медики дали ему полгода. Однако мужчина отказался от традиционного медицинского лечения и стал употреблять жуков. На данный момент друг Марселы жив и здоров, уже как 6 лет.