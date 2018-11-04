Украинцы везут корь: в Польше число больных значительно растет

Сегодня, 09:02 \\ Здоровье

В Польше число зараженных не уменьшается, а становится с каждым днем все больше. Не успел 2019 год начаться, а в городе количество больных гораздо больше, чем за весь прошлый год.

 

«Сейчас зарегистрировано 380 случаев, и они все еще проверяются, однако, уже известно, что количество всего прошлого года было превышено», — сообщило Польское радио 25 февраля.

В прошлом году заразились корью около 340 человек, многие из них заболели в декабре, а в 2017 году зараженных было в несколько раз меньше, всего 63 человека. Развитие данной болезни достаточно велика.

Ранее в Минздраве Украины заразились несколько чиновников.

Специалистов больше беспокоит не число зараженных корью, а то, с какой невероятной скоростью распространяется болезнь.

Эпидемиологи отметили, что болезнь привозят мигранты с Украины, однако чаще болеют сами поляки.

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