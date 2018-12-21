Ученые назвали самую неудачную группу крови

Японские ученые провели исследования, которые показали, что наиболее «неудачной» является именно первая группа крови.

Прежде чем прийти к этому выводу, ученые изучили около тысячи историй болезни разных пациентов. Дело в том, что у людей с первой группой крови свертываемость кровяных телец в разы хуже, чем например у людей с третьей группой крови. О нарушениях показателей свертываемости свидетельствует дисбаланс работы сосудов.

Следует отметить, что в обычной жизни обладателям этой группы опасность не грозит, лишь в случае серьезных травм. Со слов ученых, необходимо создать специальную методику, которая позволит в экстренном случае совершить переливание тромбоцитов пострадавшему для улучшения свертываемости крови.

По данным ученых, людям с первой группой требуется разработать специальную методику, позволяющую в срочном порядке совершить переливание тромбоцитов, что, в свою очередь, позволит повысить свертывание крови в случае серьезной травмы.

Данные исследования вовсе не освобождают обладателей другой группы крови от заботы о своем здоровье. У абсолютно каждого человека существует риск образования тромбозов, что может привести к серьезным проблемам с работой сердечно-сосудистой системы.