«За пластического хирурга работал офтальмолог»: клиники пластической хирургии работают с нарушениями

Сегодня, 05:36 \\ Здоровье

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверили клиники пластической хирургии и выявили множество нарушений.

 

Около 1257 клиник были проверены, в 820 клиниках было обнаружено больше трех тысяч нарушений, которые отвечают за оказание медицинской помощи по пластической хирургии. Больше 600 учреждений оказались частными.

О проверках таких клиник стало известно в прошлом году. Правительство Российской Федерации поручили проверить учреждения, в связи со смертями.

Нарушения, которые очень негативно сказались на здоровье клиентов были обнаружены в клиниках разных городов.

Среди них – Башкортостан, Татарстан, клиники Новосибирской и Московской областях и других, а также обнаружены в двух столицах.

В клиниках нашли некачественные лекарства, которые были незарегистрированными и применялись в лечении пациентов, медицинские принадлежности несоответствующие качеству. Также в учреждениях отсутствовало постоянное медицинское наблюдение.

«В одной из учреждений использовали «левые» импланты, а в другой за пластического хирурга работал офтальмолог»

Во многих клиниках медперсонал не соблюдал правила хранения лекарств и использовали препаратами с истекшим сроком годности. В других медицинских учреждениях отсутствовало оборудование, которое предназначено для оказания медицинской помощи, у пластических хирургов не оказалось достаточно профессиональных навыков. В клинике Кемеровской области за специалиста данного профиля работал врач офтальмолог, а в Москве специалисты использовали поддельные импланты, которые приобретались без документов, которые подтверждают надлежащее качество.

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