В Оренбуржье в три раза снизилась смертность от «женского» рака

Давно не секрет, что в Оренбурге лечение рака стоит чуть ли на первом месте. Сложно найти ту семью, что не пострадала бы от этого заболевания. Город входит в топ-15 регионов, где население больше всего страдает от онкологических заболеваний.

Методы лечения женской онкологии медицинские работники обговорили на собраниях в Региональной школе для специалистов службы материнства и детства. За последние три года у оренбургских медиков произошел значительный сдвиг в данной области работы. Смертность от рака шейки матки снизилась практически в 3 раза. Перед акушерами-гинекологами в этом году на собрании были поставлены новые задачи. В первую очередь это поиск онкологической патологии женской репродуктивной сферы на раннем уровне.

В рамках Школы обучение у московских специалистов прошли 150 оренбургских врачей. Школа стала площадкой для активных профессиональных дискуссий, поиска ответов на самые важные и острые вопросы, ежедневно возникающих перед акушерами-гинекологами, неонатологами, врачами других специальностей, а также организаторами здравоохранения. Всего в течение года эксперты планируют посетить 14 регионов России.