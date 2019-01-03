Учёные назвали самый полезный чай для здоровья

Также новое исследование помогает определить настоящий чай среди обилия подделок.

Зелёный или белый? Чёрный или улун? Листовой или в пакетиках? На все эти вопросы дают ответы учёные в новом исследовании, рассказывая о пользе и вреде различных видов чая и том, как следует правильно готовить этот древний напиток. Как и ожидалось, наиболее здоровым выбором является зелёный чай, так как содержит наибольшее количество антиоксидантов. За ним следует белый чай. Таким образом, зеленый чай был в центре большинства исследований о пользе для человека. Тем не менее, все чаи являются хорошим источником L-теанина, кофеина и катехинов, а наиболее насыщенным кофеином признан чёрный чай.

Но следует проявлять осторожность. Важно понимать, что надпись «чай» на этикетке ещё не гарантирует наличие биологически активного содержимого или даже пользу для здоровья. Фасованные чаи со льдом и растворимые чаи могут иметь ограниченное количество биологически активных веществ и, вероятнее всего, содержат слишком много сахара.

В так называемых травяных и фруктовых чаях вовсе нет настоящих чайных листьев, поэтому их свойства варьируются, и обычно не в лучшую сторону. Злоупотребление чаем также может нанести вред, приводя к сильной кофеиновой зависимости, даже более сильной, чем от кофе. Танины, которые представляют собой еще одну группу полифенолов в чае, также могут связываться с железом и снижать всасывание железа, если употреблять его во время или вскоре после еды.

При заваривании в свежеприготовленной кипячёной воде в течение двух-трех минут в соответствии с инструкциями извлекается около 60 процентов катехинов, 75 процентов кофеина и 80 процентов L-теанина. Чем дольше чай варить, тем больше биоактивных веществ можно получить, но и тем сильнее вкус. Исследования показали, что варка в течение 20-30 минут при 80 градусах Цельсия извлекает максимальный уровень биологически активных веществ, но это не очень удобно для повседневной жизни и, к сожалению, не всегда вкусно.

Интересно, что при «заваривании» чая в микроволновке на средней мощности в течение трёх минут микроволны могут на самом деле увеличить уровень биологически активных веществ в чашке. Также учёные совершенно ничего не имеют против заваривания чая с молоком, так как оно никак не влияет не биоактивные вещества чая.

Но стоит также учесть, что получение максимальной пользы для здоровья от чашки чая зависит больше от приготовления, чем от сорта чая, который был выбран. Учёные также рекомендуют запастись терпением и помешивать завариваемый чай в течение первых 15-30 секунд.