«Моя жизнь не станет прежней»: Елена Малышева учит спонтанному сексу россиян

Сегодня, 19:32 \\ Здоровье

Экстравагантная телеврач продолжает говорить со зрителями на откровенные темы.

Елена Малышева, несмотря на добрые порывы, прославилась среди россиян как телеведущая, говорящая с экрана самые постыдные вещи с умным лицом. Она учила соотечественников правильно какать, подпевала матке и яичкам, которых сыграли её сыновья, делала из зрителей в студии половые органы и предметы личной гигиены и с большим удовольствием приобщала к этой теме знаменитостей. Теперь Елена Малышева делится советами хорошего и безопасного спонтанного секса.

Телеведущая категорически не советует практиковать анальный секс в условиях спонтанности, рекомендует всегда иметь при себе лубриканты и средства контрацепции, а также антибактериальные салфетки, вероятно, чтобы иметь возможность очистить руки до и после спонтанного секса. Не советует Малышева злоупотреблять алкоголем, ведь в противном случае интим может завершиться штрафом, арестом или знакомством с муравьями, если близость происходит в поле. Кстати, площадки, вроде ромашкового поля и песка, Малышева считает худшим местом для «отдыха», полное бактерий. Подписчики страницы Елены Малышевой не поспешили прислушиваться к советам и лишь оставляли ироничные комментарии, отмечая банальность рекомендаций врача: «Что бы мы делали без ваших советов», «Моя жизнь никогда не станет прежней».

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Автор - Олеся Куприна
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