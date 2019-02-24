Врачи назвали ряд болезней, которые меняют человека до неузнаваемости

Ни для кого не секрет, что любое заболевание оставляет свой след на физическом и психическом состоянии человека. Врачи назвали ряд заболеваний, вследствие которых человек способен измениться до неузнаваемости.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое приводит к стойкому очаговому поражению головного мозга. Он может носить ишемический или геморрагический характер. Пациентам, которые перенесли инсульт, требуется постоянный уход. Очень редко люди способны восстанавливаться после перенесенного недуга. К последствиям инсульта, относят: проблемы с памятью; нарушение речи, координации; судороги и снижение тонуса мышц. Врачи отмечают, что негативных последствий можно избежать, если вовремя начать лечение.

Щитовидная железа — это эндокринная железа у позвоночных, хранящая йод и вырабатывающая йодсодержащие гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и росте отдельных клеток, а также организма в целом. Заболевания щитовидки влекут за собой серьезные последствия. К заболеваниям относят такие диагнозы, как: аутоиммунный тиреоидит, диффузный токсический зоб, аденома и рак щитовидной железы. Первыми признаками нарушения работы щитовидки являются раздраженность, тревожность и склонность к депрессиям. Появление страшных диагнозов можно предотвратить, если вовремя начать прием таблеток, предварительно проконсультировавшись с эндокринологом.

Многие знают о том, что сосудам предоставлена одна из важнейших ролей в нашем организме. Именно по ним происходит транспортировка различных веществ (кислород и двуокись углерода, полезные элементы из пищи, лейкоциты, тромбоциты). Одни из самых распространенных заболеваний, связанных с сосудами, это: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, носовое кровотечение, сердечная недостаточность. На момент обострения перечисленных недугов, головной мозг человека замедляется в работе. Человека способен потеряться в пространстве, а также появляются галлюцинации.

Диабет – это заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы, в следствии чего развиваются абсолютная или относительная (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Диабет оказывает негативное влияние на психологическое состояние человека. Больные склонны к плохому настроению, повышенной возбудимости и проблемам со сном.

Заболевания печени является одним из самых распространенных недугов, он идет сразу после неврологических и сердечно-сосудистых болезней. Проблемы возникают на фоне заражения вирусами, инфекций, травм, злоупотребления вредной пищей и алкоголем. Большинство печеночных патологий у взрослых и детей имеют схожую клиническую картину. Чаще всего болезни печени возникают не как отдельные самостоятельные явления, а как следствие различных заболеваний. Болеющим присуще постоянное желание спать, они ощущают слабость и у них происходят частые смены настроения.