"Идеальный" суп для нормализации давления обнаружили медики

Сегодня, 15:05 \\ Здоровье / Точка зрения

Британские эксперты выяснили, какой суп лучше всего влияет на кровяное давление и приводит его в норму. Они советуют людям, которые имеют проблемы и находятся в группе риска, обязательно обратить на него внимание.

 Медики отметили, что тем, кто страдает гипертонией, следует употреблять этот «идеальный» суп в пищу каждый день. Врачи напоминают, что данная болезнь очень коварна и может приводить к серьезным проблемам со здоровьем, если не проводить правильное и качественное лечение. Стать опубликована в зарубежном издании Express.

Супом, который приводит к нормализации кровяного давления, стал итальянский гаспачо. Именно он, считают эксперты, может стать отличным помощником. Причина, уверены специалисты, кроется в его особых ингредиентах. Оказалось, что томаты, огурцы и чеснок в сочетании с растительным маслом воздействуют на организм самым благоприятным образом.

 Интересно, но эксперты убеждены, что эти продукты способны принести пользу и помочь при гипертонии и по отдельности. Было проведено исследование, в результате которого удалось установить, что включение гаспачо в ежедневный рацион на 27 % снижает риск повышенного давления.

Ученые отмечают, что немаловажно наличие в блюде каротинов, полифенолов и витамина С. В комплексе эти все компоненты дают отличный результат. Ингредиенты положительно влияют на сосуды.

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Автор - Евгения Чернобаб
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