Процедура омоложения кистей рук пользуется огромным спросом у женщин

Вчера, 23:30 \\ Здоровье

С каждым годом пластическая хирургия набирает обороты в своей популярности. Статистика показывает, что возрастает не только количество операций, но и разнообразие запросов клиентов. Таким образом, в лидерах оказалась операция по омоложению кистей рук, которая пользуется огромным спросом среди женщин.

Ни для кого не секрет, что женщины желают оставаться молодыми и привлекательными на протяжении многих лет свой жизни и в современном мире им в этом помогает пластическая хирургия. Уже длительное время, медики способны при помощи скальпеля изменять формы тела и удалять морщины. Но на данный момент, операция на кистях рук становится все более и более востребованной. Долгие годы зона женских ручек не получала должного внимания со стороны так называемых практических экспертов красоты. Однако доказано, что по рукам можно судить о реальном возрасте женщины и именно поэтому пластические хирурги предлагают скрывать выступающие вены и подтянуть дряблую кожу.

 

Суть операции по омолаживанию кожи на кистях рук заключается в том, что первостепенно выкачивают избыток жира из проблемных мест. К примеру, таких как живот и бока. После этого, с помощью уколов, жир внедряют под кожу на руках. Преимуществом данной операции является не только омоложение кожи рук, но и избавление от жировой прослойки в проблемных местах, что позволяет откорректировать фигуру.

Как отмечают хирурги, данную операцию можно проводить не только в определенном возрасте, но и при наличии таких проблем, как: нестабильный уровень гормона, после менопаузы, а также проблемы с венозным кровообращением, при которых выступают сосуды на руках.

Статистика хирургов-косметологов показывает, что процедура омоложения кистей рук значительно возросла, приблизительно в 4 раза, за последние пару месяцев. Такими темпами она возглавит рейтинг услуг пластической хирургии 2019 года.

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Автор - Юлия Кириенко
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