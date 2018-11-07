Специалисты выяснили, вредно ли курение кальяна для человека

Для многих россиян, кальян – это один из способов приятного времяпрепровождения. Данная традиция зародилась на востоке – это особый азиатский ритуал общения, при котором мужчины хотят отдохнуть, пофилософствовать на разные темы или же просто обсудить проблемы, однако на данный момент кальян курят повсюду и вовсе не вкладывают в процесс тот самый первоначальный смысл.

В свою очередь специалисты решили выяснить и поделиться информацией о том, вреден ли кальян для человека или нет.

Эксперты подчеркнули, что курение сигарет и курение кальяна - это две разные вещи. Все дело в табаке. В табак для кальяна принято добавлять смеси фруктов, трав, специй, а также мед или патоку с фруктовым ароматом. Обязательным отличием является наличие жидкости (вода, молоко, чай, вино) в сосуде для кальяна. Жидкость выполняет фильтрующую функцию, которая позволяет вредным веществам оседать на дне сосуда.

Как уже говорилось выше, кальян – это давнее традиционное занятие, подразумевающее под собой спокойное времяпровождение за беседой и отдыхом, но в нынешнее время, чаще всего во время курения, люди склонны употреблять спиртные напитки. Это негативно сказывается на их состоянии, ухудшая его.

Курение кальяна успокаивает, снижает напряжение, опьяняет. Это происходит из-за действия никотина, однако крайне разрушительно воздействует на организм человека.

В ходе исследований, специалисты подтвердили вред, наносимый курением кальяна, и он не меньше, чем от обыкновенных сигарет. Поэтому эксперты не советуют пытаться заменить обычные сигареты, кальяном. Выяснилось, что курение кальяна способно вызывать неблагоприятные последствия, такие как: сердечно-сосудистые и дыхательные заболевания, и даже рак. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В первую очередь кальян вызывает привыкание – зависимость. Виной тому никотин, однако данная зависимость легче чем от сигарет.

Не многим известно о том, что кальян содержит в себе вредные вещества. Их количество не велико, но влияние значительно. Это часть смол, которые оседают в фильтре и на стенках конструкции, да и температура вдыхаемого дыма гораздо ниже, чем обычного сигаретного, а вот влажность выше. Данный показатель говорит о том, что кальян не так сильно раздражает слизистую, дыхательные пути и голосовые связки.

Специалисты доказали, что курение кальяна способно привести к раку легких. Это является одним из самых главных противопоказаний.

Также важен и вопрос о гигиене, который способен привезти к сопутствующим проблемам. Не редко курение кальяна проходит без использования защитных элементов, что и приводит к перенесению заразы.