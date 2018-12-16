Назван ряд весомых причин для ежедневного употребления киви

Киви или как его принято называть в народе «китайский крыжовник», способен оказывать значительное влияние на здоровье человека. Об этом сообщили ученые и навали ряд весомых причин для ежедневного употребления киви.

«Китайский крыжовник» чрезмерно полезен, но самая главная особенность фрукта – это большое содержание витамина С. Благодаря этому, киви способен поддерживать сердце человека в тонусе, а также способствовать разжижению крови и предупреждать повреждения ДНК - одной из трех основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающей хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов.

Ученые утверждают, что в день необходимо съедать не менее 3 плодов, что поспособствует стабилизации высокого давления. Также стоит отметить, что фрукт не менее полезен и для людей, страдающих сахарным диабетом. Он предотвращает потерю зрения и улучшает пищеварение – одни из самых распространенных последствий заболевания. «Китайский крыжовник» способен помочь и с запорами, а также при борьбе с инфекциями дыхательных путей.

После проведения ряда исследований, ученые смогли доказать, что киви укрепляет костные ткани организма. Если человек страдает бессонницей, то ему также стоит начать ежедневное употребление фрукта. Как доказали специалисты, данный фрукт полезен и при анемии. Дело в том, что содержащийся в нем витамин С повышает поглощаемость железа, недостаток которого и провоцирует болезнь.

Ученые подчеркнули, что для людей, страдающих лишним весом, также необходимо употреблять киви, к тому же фрукт способствует улучшению состояния кожи.