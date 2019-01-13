Медики назвали основные симптомы дефицита витамина B12

Не многие знают о том, что анемия (малокровие) - это патологическое состояние, которое характеризует уменьшенная концентрация гемоглобина и оно вовсе не является безопасным для человека. Именно дефицит витамина В12 порождает данное заболевание. Медики решили назвать ряд основных симптомом, которые способны указать на нехватку витамина.

Для здоровой работы нервной системы и выработки эритроцитов, переносящих кислород по всему телу, необходим витамин В12. К нему относят цианокобаламин, гидроксокобаламин и две коферментные формы витамина B12: метилкобаламин и кобамамид.

Во время нехватки витамина, данные процессы нарушаются и протекают неправильно, что способно привести к образованию анемии. Есть масса симптомов, которые напрямую связанные с дефицитом В12. К ним относятся: усталость, недостаток энергии, мышечная слабость, покалывающие ощущения, нарушение зрения, проблемы с памятью, язвы во рту, покраснение языка, путаница в мыслях и депрессия. Медики подчеркнули, что проблема не является критической и легко устраняется, главное вовремя принять необходимые меры.

Однако если не уделить должное внимание симптомам и их устранению, возможны осложнения, которые проявляются в: осложнении беременности, сердечных заболеваниях, а также временном бесплодии. Для того, чтоб пройти качественное лечение, необходимо обратиться к врачу за помощью. Тот в свою очередь назначит витаминные добавки или инъекции. Также медики рекомендуют включить в свой рацион питания больше яиц, сыра, рыбы (треска, лосось), мяса, печени.