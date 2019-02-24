Ученые: Замороженные фрукты и овощи полезны для здоровья

Сегодня, 09:11 \\ Здоровье

Исследователи утверждают, что не всегда свежие продукты являются полезными для здоровья человека.

Новые исследования, которые проводились учеными из Университета Честера, показывают, что замороженные фрукты и овощи могут быть более здоровыми из-за высокого уровня витамина С, который сохраняется в них. Ученые считают, что замороженные и консервированные продукты так же полезны, как и свежие овощи. Дело в том, что часто свежие продукты перевозятся на большие расстояния, а потому они могут находиться в закрытых контейнерах более длительный срок. За это время овощи и фрукты теряют свою свежесть, а также полезные витамины.

Именно по этой причине ученые рекомендуют употреблять замороженные фрукты и овощи, которые смогли сохранить в себе полезные микроэлементы. Диетолог Шарлотта Стирлинг-Рид сказала: «Вы можете получить много полезных веществ, когда покупаете замороженные или консервированные продукты». Сообщается, что исследования проводились в рамках нового проекта BBC One под названием «Правда или страх».

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Автор - Светлана Тарабан
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