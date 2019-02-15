В Приморье около тонны молока оказалось опасным для здоровья

Сегодня, 07:36 \\ Здоровье

Эксперты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» в Чугуевском районе обнаружили, что Технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» был нарушен. Около тонны молочных продуктов оказались опасными для самочувствия, допущен избыток уровня содержания соматических клеток в 1,7 раза

 

Несмотря на то, что животное абсолютно здоровое, в молоке всегда содержатся соматические клетки, отторженые из части вымени. Однако при воспалительном процессе в молочной железе (мастите) лейкоциты начинают развитие фагоцитоза.

Соматические клетки это отмершие клетки тканей, которые выходят вместе с молоком. К этим клеткам относятся и лейкоциты, которые оказывают воздействие в ходе воспалительных процессов в организме коровы. После ознакомления с результатами исследования, до владельца продукции будут доведены полученная информация о выявлениях.

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