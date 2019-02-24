Жительница Новокузнецка купила конфеты с червями

По словам жительницы Новокузнецка, купив в магазине шоколадные конфеты, девушка обнаружила, как в одной из них ползают черви. Неприятная находка заставила девушку выложить в сеть видео, которое быстро получило резонанс в СМИ.

Считается, что черви и иные насекомые появляются в недостаточно загерметизированных продуктах, в том числе и конфетах.

Пользователи социальных сетей тут же начали обсуждать неприятный инцидент. В своем мнении они разделились на два лагеря. Одни считают виновным производителя, другие торговую точку. Мнения совпали лишь в одном; новокузнечанке необходимо подать жалобу в общественную приемную Роспотребнадзора, он не оставит эту информацию без внимания.

Но даже в этой теме не обошлось без оптимизма — один из комментаторов отметил, что если в сладостях завелись черви, то конфеты уж точно натуральные! Данный случай является далеко не первым. Месяц назад в Ульяновской гимназии детей кормили вафлями с червями. Информация была подтверждена родителями одной из учениц.