Жительница Новокузнецка купила конфеты с червями

Сегодня, 04:29 \\ Здоровье

По словам жительницы Новокузнецка, купив в магазине шоколадные конфеты, девушка обнаружила, как в одной из них ползают черви. Неприятная находка заставила девушку выложить в сеть видео, которое быстро получило резонанс в СМИ.

 

Считается, что черви и иные насекомые появляются в недостаточно загерметизированных продуктах, в том числе и конфетах.

Пользователи социальных сетей тут же начали обсуждать неприятный инцидент. В своем мнении они разделились на два лагеря. Одни считают виновным производителя, другие торговую точку. Мнения совпали лишь в одном; новокузнечанке необходимо подать жалобу в общественную приемную Роспотребнадзора, он не оставит эту информацию без внимания.

Но даже в этой теме не обошлось без оптимизма — один из комментаторов отметил, что если в сладостях завелись черви, то конфеты уж точно натуральные! Данный случай является далеко не первым. Месяц назад в Ульяновской гимназии детей кормили вафлями с червями. Информация была подтверждена родителями одной из учениц.

Поделиться новостью:
Автор -
Главное за неделю

Медики рассказали об основных симптомах развивающегося инсульта головного мозга

 Статистика показала, что из года в год, около 450 тысяч человек переносят инсульт. В свою очередь, представители медицинских служб решили поведать гражданам о симптомах, свидетельствующих об...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

Психиатры рассказали о вреде слабоалкогольных напитков

 Марина Шоренко - главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ РК, рассказала о...

Сверхзвуковые самолеты станут летать тихо

 Американцы разрабатывают первый в мире гиперзвуковой авиалайнер с тихим полетом.

Ученые назвали самую эффективную тренировку для снижения веса

Для выявления преимуществ сравнивали показатели снижения общей массы тела и уменьшения...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ