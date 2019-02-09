Человечеству грозит эпидемия смертельно-опасной энцефалопатии

Зараженные олени держат в страхе жителей США. Инфицированные животные буквально кошмарят население Северной Америки и Аляску. Найти способ лечения пока не удалось.





Настоящий зомби-апокалипсис начался в США. Болезнь распространилась на территории 24 штатов США и 2 провинций в Канаде. Данное сообщение о распространении болезни из источника CNN, куда поступила информация из Центра по контролю и профилактике заболеваний США. В настоящее время болеют не только олени, инфекция обнаружилась у лосей и обезьян. Есть вероятность того, что болезнь может передаваться всем животным, в том числе людям. Предположительно, другие животные заражаются поле употребления мяса зараженного.

Специалисты рекомендуют жителям не вступать в контакт с животными, которые ведут себя странно, а также употреблять в пищу мясо диких животных.

Дикие олени больны хронической изнуряющей болезнью — губчатой энцефалопатией, которую вызывают прионы — инфекционные агенты с аномальной структурой, которые состоят исключительно из белка. Инфекция поражает клетки мозга и затрагивает нервную систему, поэтому животные ведут себя как зомби, а их мозг становится похож на дырявую губку.

С момента заражения животное проживает около одного года, но за этот год заражаются другие животные. У ученых имеются предположения, что болезнь может передаваться с помощью шерсти или даже воздушно-капельным путем.

Вероятно, человечеству в ближайшее время грозит эпидемия смертельной и опасной энцефалопатии.