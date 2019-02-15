Алтайские онкологи назвали основные причины возникновения рака простаты

В ходе обсуждения результатов хирургического и лекарственного лечения рака предстательной железы на Алтае, медики назвали ряд основных причин сложившейся ситуации. Среди них оказались: вредные привычки, употребление красного мяса и обильной жирной пищи, которые в большей степени принадлежат мужчинам.

Низкая культура здоровья у мужчин, так же является одной из причин. Как показали наблюдения, женский пол более ответственен, сознателен и организован в вопросах профилактики и лечения. В свою очередь представители мужского пола не склонны обращаться в больницу годами, даже если их что-то беспокоит.

Сергей Варламов - заведующий онкоурологическим отделением краевого онкодиспансера рассказал, что при начальной форме рака простаты, он и его коллеги нередко проводят экономные нервосберегающие процедуры, которые обеспечивают выздоровление без удаления больного органа, а также сохраняют мужчинам эрекцию. Однако при распространенном опухолевом процессе необходимы обширные травматичные операции, которые зачастую обладают высоким риском развития осложнений и требуют значительно большего времени на восстановление.

Рак предстательной железы — это злокачественное новообразование, возникающее из эпителия альвеолярно-клеточных элементов предстательной железы. Он относится к одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у мужчин. Статистика показывает, что ежегодно в мире выявляется свыше 400 000 случаев рака предстательной железы, а в ряде стран он занимает в структуре онкологических заболеваний 2-е или 3-е место после рака легких и рака желудка.