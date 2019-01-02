Ученые: Что стоит включить в меню, обедающим в ресторане диабетикам

По мнению ученых, людям болеющим сахарным диабетом второго типа легко соблюдать правильную диету в стенах дома, однако во время обеда в ресторане или любом другом месте общественного питания, сахар может неожиданно повыситься. Для того, чтоб этого не происходило, следует придерживаться специально составленного меню.

Медики утверждают, что специально составленное меню – это вовсе не категорический отказ от определенных продуктов, но стоит запомнить, что потребление вредной жизни в первую очередь вредит жизни самого больного. Поэтому делая заказ в кафе, необходимо выбирать освежающие закуски, к примеру: творожно-помидорная закуска, тайский салат, кабачки с морковью по-корейски и классический салат «Цезарь» с креветками. Данные блюда рекомендуется употреблять без хлеба, или же с темным, цельнозерновым хлебом, приготовленным с большим содержанием клетчатки. Для более сытной закуски подойдет тандури, мясо на гриле, тикку, сатей из курицы.

По мнению экспертов, основные блюда должны включать отварную лапшу, овощи, рыбу или мясо на гриле. А чтоб заменить всеми обожаемые чипсы, можно при помощи листьев салата, которые превратят любую пищу в более здоровый вариант.

Шарик мороженого, пудинг, шербет и фрукты могут порадовать диабетиков на десерт, но в разумном количестве.

После приема пищи лучше прогуляться, дабы стабилизировать уровень глюкозы в крови.