Ученые: на восстановление после инсульта влияет наличие всего одного гена

Исследователи из США и Израиля выяснили, что на быстрое выздоровление после инсульта оказывает влияние ген CCR5, который может отсутствовать или же присутствовать у пациента. Этот же ген «помогает» ВИЧ проникать в клетки.

Ученые провели исследования и установили, что на восстановление после инсульта влияет наличие всего одного гена. В ходе работы исследователей была выявлена связь между отсутствием гена CCR5 и темпом восстановления после пережитого инсульта.

По словам ученых, у пациентов, которые не имеют гена CCR5, быстрее восстанавливаются функции и навыки, утраченные при отмирании клеток. У таких людей процесс реабилитации после инсульта проходит в более короткие сроки и в более полном объеме.

Ученые заявили, что для блокировки работы гена CCR5 уже создан специальный препарат. Его предлагают использовать для помощи людям, которые перенесли инсульт. Если препарат может блокировать ген, то он будет оказывать прямое влияние на восстановление после отмирания клеток и нейронных связей.