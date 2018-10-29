Большинство людей знает, что простуда – это «народное» название обширной группы острых респираторных инфекций, вызываемых многочисленными возбудителями. Такими, как: вирусы и бактерии, а также то, что зима является самым опасным сезоном, для заражения. Если же человек обнаружил у себя первые признаки простуды: чихание, заложенность носа, першение в горле, слабость, температуру выше 36,6 °С, то ему необходимо срочно обратиться к терапевту или педиатру, если речь идет о детях и начать незамедлительно принимать первые меры.

Несмотря на то, что лечение стоит предоставить специалисту, не лишними будут основанные на народных средствах меры. Стоит отметить, что питьевой режим является важнейшим составляющим при любых схожих заболеваниях, а специальные антипростудные напитки способны очистить организм человека от вирусов и токсинов, снять неприятные симптомы болезни и нормализовать температуру.

В свою очередь эксперты назвали два эффективных напитка от простуды.

Первый – это морс из клюквы и имбиря. Данный напиток способен к отличному повышению иммунитета. Клюквенный морс обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Дабы усилить эффект, можно добавить в морс имбирь, это придаст напитку пикантный на вкус. Но стоить отметить, что употреблять его нужно не горячим, а теплым. Стоит заменить сахар на мед, тогда морс приобретет дополнительный ряд полезных свойств.

Второй – лимонный коктейль. Известно, что излечиться от простуды за пару дней невозможно, но по мнению народных целителей, лимонный коктейль способен убрать симптомы простуды за день и значительно облегчить состояние. Чтоб приготовить напиток, необходимо взять полтора литра теплой кипяченой воды, добавить в нее сок одного лимона, один грамм аскорбиновой кислоты и две чайных ложки поваренной соли. Тщательно все перемешать и принимать по одному стакану в течение дня.

Однако, несмотря на всю пользу выше перечисленных средств, не стоит забывать об индивидуальных человеческих противопоказаниях. В связи с этим, перед приемом средств, стоит обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом.