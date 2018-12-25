Психиатры рассказали о вреде слабоалкогольных напитков

Марина Шоренко - главный внештатный специалист психиатр-нарколог МЗ РК, рассказала о том, что слабоалкогольные напитки способны породить незаметную алкогольную зависимость.

Многие знают об опасности алкоголя для человека, однако думают, что слабоалкогольные напитки не несут такой вред. Это глубокое заблуждение, которое развеяла Марина Шоренко в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как утверждает специалист, не смотря на минимальное процентное содержание алкоголя в напитке, он все равно оказывает влияние и приводит к изменениям во внутренних органах. Кроме того, так называемые слабоалкоголки способны влиять на мозг, но как показывает практика, негативные последствия проявляются не сразу.

Желание опохмелиться – это первый признак формирования алкоголизма. Не мало важна и наследственность, при которой заболевание развивается гораздо быстрее, чем у обычных людей. Генетика способна проявится даже через несколько поколений, утверждает психиатр-нарколог.

Было отмечено, что мужчины в возрасте от 35 лет, а также женщины старше 40 лет более часто страдают алкоголизмом. Это чревато болезнями внутренних органов и эмоциональными нарушениями.

На данный момент слабоалкогольные сладкие коктейли обрели чрезвычайную популярность среди молодых граждан. Производители обычно ставят акцент именно на том, что эти напитки слабоалкогольные, а значит не вредят здоровью. Но в действительности, как утверждает медицина и показывают последствия употребления напитков реальными людьми, эффект вовсе противоположный. Слабоалкоголки садят поджелудочную железу и могут стать причиной появления острого панкреатита.

Чаще всего подобные коктейли принимают подростки, их привлекает яркий дизайн и неординарные названия, но последствия употребления проявляются спустя длительное время, нанося невидимый вред уже с первых дней.