Бариатрическая операция способна привести к длительному улучшению сексуальной функции – Ученые

Оказывается, что бариатрическая операция способна не только избавить человека от лишнего веса, но и улучшить на длительный срок сексуальную функцию человека – это выполнение трех функций: репродуктивной, гедонической (направленной на получение наслаждения) и коммуникативной. Данную информацию опубликовала британская газета Daily Mail, являющаяся второй по величине тиража ежедневной газетой в Великобритании.

Ученые провели глобальное исследование, в котором поучаствовало свыше 2 тысяч мужчин и женщин. Добровольцами стали люди, перенесшие бариатрическую операцию и страдавшие проблемами, связанными с сексуальной функцией. Однако после операции их сексуальная жизнь постепенно начала приходить в норму, что говорит о пользе операции по снижению веса. Как утверждают люди, данное состояние продолжалось у них на протяжении пяти лет, все это время за их здоровьем было тщательное наблюдение.

Исследование началось с того, что 1607 женщин и 429 мужчин заполнили анкеты, в которых был вопрос о сексуальной функции и удовлетворенности интимной жизнью. В следствии буквально все пациенты указали на наличие проблем: 1 015 из 1456 женщин (69,7%) и 304 из 409 мужчин (74,3%) утверждали, что не удовлетворены своей сексуальной жизнью.

Через один год, а после через пять лет после проведения бариатрической операции у пациентов, ученые продублировали свои вопросы. Результат было сложно не заметить. Из общего числа пациентов, которых не удовлетворяла их интимная сторона жизни, 56% женщин и 49,2 % мужчин отметили кардинальные улучшения уже в течение одного года. Большинство из опрашиваемых сообщили, что улучшения продолжались в течении целых пять лет, о чем свидетельствовали обращения трех четвертей женщин и более двух третей мужчин, которые говорили о подобном состоянии и на пятом году эксперимента.

Ученые подчеркнули, что данное исследование наглядно показало, как потеря лишнего веса с помощью бариатрической хирургии способна улучшить сексуальную функцию, а, следовательно, и качество жизни человека.