Ученые назвали самую эффективную тренировку для снижения веса

Сегодня, 09:31 \\ Здоровье

Для выявления преимуществ сравнивали показатели снижения общей массы тела и уменьшения содержания жира от различных тренировок.

В пособиях для похудения часто фигурирует время 420 минут в неделю. Именно такой временной промежуток занимают продолжительные тренировки при условии, что на упражнения ежедневно затрачивается час и более. Однако в силу своей занятости и обстоятельств не каждый может позволить себе заниматься столько, поэтому все чаще желающие похудеть отдают предпочтение интервальным тренировкам. Они подразумевают высокую нагрузку с перерывами на отдых.

Команда ученых из Бразилии и Великобритании провела анализ множества исследований, в ходе которых изучались результаты худеющих добровольцев на протяжении четырех недель. В результате исследователи установили, что при интервальных тренировках показатель снижения веса выше, чем при продолжительных занятиях.

Ученые выяснили, что по уровню снижения количества жира в организме интервальные и продолжительные тренировки показывают идентичный результат. Однако если учитывать общее снижение массы тела, то показатель интервальных нагрузок на 28,5 процентов выше. Однако все же медики предупреждают тех, кто выбирает интервальные занятия: такой вид нагрузки чреват последствиями в виде получения травм и увеличения нагрузки на сердце.

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