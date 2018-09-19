Врачи вывели лучшее «зелье» от депрессии

Доктор массачусетской больницы общего профиля (США) поделилась простым методом, способным предотвратить возникновение или же полностью излечить депрессию. С ее слов становится понятно, что всего лишь 15 минут бега трусцой в день помогут страдающим в этом вопросе. Об этом пишет массовая английская ежедневная газета Daily Mail.

Многие знают, что депрессия - это психическое расстройство, которое характеризует депрессивная триада: снижение настроения, утрата способности переживать радость (ангедония), нарушения мышления (негативные суждения, пессимистический взгляд на происходящее и т. д.) и двигательная заторможенность.

Эксперты провели исследование, в котором было задействовано 611 тысяч взрослых человек. Под исследованием подразумевалось наблюдение за здоровьем пациентов, а вывод указывает на то, что люди занимающиеся спортом, гораздо меньше страдают психическими расстройствами нежели остальные.

Американский врач Дэвид Агус - автор бестселлеров New York Times, а также профессор медицины и инженерии в Университете Южной Калифорнии и соучредитель Navigenics, компании, которая специализируется на персонализированной медицине и прикладной протеомике, поведал о том, что перед тем, как назначать своим пациентам таблетки, он просит их выйти на улицу и «сделать что-нибудь».

Специалисты подчеркнули, что для профилактики заболевания, следует употреблять в пищу грецкие орехи. Данные исследований показывают, что при употреблении в день 24 грамм орехов, депрессия встречается на 26% реже, чем у людей, которые не включают в свой ежедневный рацион питания грецкие орехи или же употребляют их в минимальном количестве.