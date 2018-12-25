Использование смартфонов является главной причиной лишнего веса - ученые

Специалисты провели исследование и выяснили, что есть связь между гаджетами и набором лишнего веса. Оказалось, что использование смартфонов во время еду может привести к приобретению лишних килограммов.

Об этом рассказали ученые из Федерального университета Лавры в Бразилии и Университетского медицинского центра Утрехта в Нидерландах. Результаты своего научного труда они опубликовали в журнале Physiology & Behavior.

Также была установлена похожая закономерность и для любителей книг. Те, кто не может оторваться от интересного чтения даже во время еды, серьезно увеличивают для себя риск выбора более жирных блюд. В эксперименте принимали участие как мужчины, так и женщины от 18 до 28 лет. Добровольцев разделили на две группы. В первой группе участникам нужно было питаться, сосредоточившись на еде. В другой группе людям разрешалось использовать гаджеты или книги. Во время исследования удалось установить, что люди, которые пользуются своими телефонами, планшетами и иными устройствами во время употребления пищи, в среднем съедают на 15% больше калорий.

Один из авторов научной работы Марсио Жилберто Зангеронимоа указал, смартфоны мешают головному мозгу проводить объективный анализ и понимать, сколько пищи уже съедено, а потому, полагают ученые, их использование является главной причиной лишнего веса. По его словам, гаджеты являются отвлекающими факторами во время еды особенно среди детей, поэтому необходимо тщательно следить за тем, какие продукты питания выбраны в качестве приема пищи, а также за колебаниями веса. А еще лучше, рекомендуют ученые, вообще устранить любые отвлекающие факторы во время еды.