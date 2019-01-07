Ученые рассказали о шести заболеваниях, про которые могут свидетельствовать стопы

После проведения множества исследований, ученые пришли к выводу, что тело человека способно предупреждать о наличии различных отклонений, связанных со здоровьем. И самая главная задача, стоящая перед человеком – это научиться чувствовать и понимать сигналы собственного тела. В связи с данным выводом, ученые назвали шесть опасных заболеваний, которые способны говорить сами за себя, а указывать на них может состояние стоп человека.

Первое – это проблемы с щитовидной железой. На них указывает чрезмерно сухая кажа стоп. Если у человека происходит шелушение кожного покрова, то это говорит о переизбытке или же недостаче гормонов. В таком случае стоит обязательно посетить специалиста-эндокринолога.

Второе – это закупорка артерий. На которую указывает самая мало замечаемая причина - отсутствие волос на пальцах ног, а также резкое замедление их роста в области лодыжек. Ученые подчеркнули тот факт, что на стенках сосудов может накапливаться небезопасный налет, который способен провоцировать развитие серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Третье и одно из самых опасных – сахарный диабет. Проблемой сахарного диабета является трудное заживление ран, которое со временем может привести к серьезным осложнениям, таким как диабетическая стопа. Если человек замечает, что царапины долго не заживают, а на поверхности эпидермиса обрадовались язвы, это есть прямое предупреждение о развитие недуга. Нестабильный уровень сахара в крови (перепады) нарушает кровообращение в нижних конечностях и не дает затягиваться даже самым мелким ранам.

Четвертое – артрит или подагра, о возникновении которой предупреждает утолщение большого пальца. Болезни могут появиться в следствии переизбытка мочевой кислоты в организме. Данное вещество выходит с мочой, однако его переизбыток откладывается на суставах и разрушает их.

Артрит является обобщенным понятием всех заболеваний суставов. Он может быть, как основным заболеванием, так и побочным осложнением целого ряда недугов. В свою очередь подагра – это один из видов артрита, который по обыкновению вызывает воспаление в одном суставе, начинающееся внезапно.

Пятое - эндокардит инфекции сердца. Красные полоски появившееся под ногтями стоп, на прямую оповещают о развитии заболевания. Происходит разрушение капилляров. Болезнь необходимо лечить, иначе она может привести к сердечной недостаточности, в этом случае стоит срочно обратиться к кардиологу за помощью.

Шестое - проблемы с сердцем и рак легких. Об этом могут говорить деформированные пальцы. Эти заболевания способны затруднять доступ крови к артериям на их кончиках. Итогом может стать разбухание пальцев ног, которые приобретаю сходство с желудями. Ученые рекомендуют не затягивать с подобными явлениями и вовремя обращаться к специалисту.