Ученые выявили ген, который укоряет прогресс рака у мужчин

Исследователи считают, что воздействие на этот ген может продлить жизнь пациентам с раком простаты.

Американские ученые провели исследование на мышах, в ходе которого они определили какие из генов рака у грызунов наиболее схожи с человеческими. Для этого они применили специальный компьютерный алгоритм. В результате был выявлен ген NSD2, отключение которого в опухолевых клетках грызунов уменьшило распространение онкологии.

Этот ген провоцирует ускорения роста опухоли у пациентов с диагнозом рак простаты.

Ученые исследуют лекарство, которое способно будет воздействовать на NSD2 и призывают врачей начать включение скрининга этого гена, чтобы они могли как можно раньше начать лечение пациентов с высоким риском метастазирования.

Хотя алгоритм, использованный в исследовании, был сосредоточен на раке простаты, исследователи сказали, что его можно применять более широко для изучения других видов опухолей, чтобы лучше понять, какие результаты могут быть применимы к людям.