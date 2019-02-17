Американские ученые сравнили, насколько эффективны в предотвращении онкологии печени цельнозерновые продукты, а насколько – фрукты и овощи. Первые одержали победу.

Исследование ученых в Brigham & Women's Hospital показало, что предотвратить рак печени помогут продукты из цельного зерна. К ним можно отнести киноа, гречиху, перловую крупу, просо, пшеница, рожь, овес, кукуруза, рис. Человек, придерживающийся диеты с продуктами из цельного зерна, уменьшает свои возможности заболеть раком печени на 37%.

Весь секрет кроется в пищевых волокнах, которыми богаты продукты из цельного зерна и злаков. К примеру, фрукты и овощи тоже имеют в своем составе полезные волокна, однако не оказывают такого положительного воздействия на человеческий организм - не снижают вероятность появления рака печени.

Исследование ученых из штатов также показало, что продукты из цельного зерна и злаков уменьшают резистентность к инсулину, гиперинсулинемию и воспаления, что является факторами риска появления рака печени.

Специалисты подчеркивают, что полезные свойства есть только в составе цельнозерновых продуктах, но не в переработанных злаках.

В России 20 тыс. человек имеют дело с таким заболеванием как рак печени. Люди младше 45 лет реже оказываются подвержены опухолям этого органа.

Ранее ученые уже выяснили, что должны быть в рационе человека, желающего оздоровить печень.