Эксперты назвали продукты, которые провоцируют появление прыщей

Изменения в рационе питания может предотвратить образование проблем с кожей.

Ученые провели исследования, в ходе котрых были выявлены шесть продуктов, которые пагубно влияют на состояние кожного покрова и приводят к образования прыщей.

Первыми в списке оказались молочные продукты. Содержащийся в них тестостерон провоцирует выделениебольшого количества кожного сала, которое закупоривает поры и приводит к образованию угрей.

На втором месте оказалась еда с содержанием углеводов. Такие продукты как мучные изделия, рис или макароны приводят к повышению сахара в крови, что в свою очередь привести к высыпаниям на коже.

Употребление сладкой и соленой пищи также причислено к факторам риска в вопросе проблем с кожей. Соленые продукты способны задерживать воду в организме, что может привести к отекам. В результате могут образовываться прыщи. Сладости повышают уровень сахара в крови и стимулируют выработку инсулина. Все это приводит к выделению большого количества кожного сала.

Появление угрей может вызвать употребление шоколада. Ученые советуют отдавать предпочтению темному шоколаду, так как в нем процент содержания сахара меньше.

Употребление алкоголя на регулярной основе приводит к обезвоживанию кожного покрова и организма в целом, что провоцирует увеличение образования телом масла. Этот процесс может привести в закупорке пор и образованию прыщей.