Мальчик, родившийся с неполноценным мозгом, смог вырастить его с помощью тренировок

Сегодня, 19:15 \\ Здоровье

6-летний британец Ной буквально вырастил мозг с 2% до 80% за 6 лет жизни. Мальчик стал третьим ребенком в семье.

 Мальчик Ной из Великобритании, родившийся с неполноценным мозгом в 2%, смог вырастить его с помощью тренировок. Малышу еще до рождения диагностировали расщепление позвоночника, что полностью ограничивало его способность к самостоятельной жизни. Родители не стали следовать советам медиков и делать аборт. Мальчик все же родился и показал небывалые результаты выздоровления.

В первые годы жизни мальчик с неполноценным мозгом не мог видеть, слышать, говорить и есть. Семья британца не отчаивалась, отвезя сына в Австралию, где он начал тренировки мозга в специальном радикальном центре, специализирующемся на заболеваниях мозга. В 3-летнем возрасте размер мозга мальчика увеличился до 80%, и он уже мог самостоятельно сидеть. Сейчас он продолжает выращивать мозг тренировками и мечтает заниматься серфингом и лыжным спортом. Пока что его цель – полноценная самостоятельная ходьба.

Ранее ученые, вопреки стереотипам о вреде компьютерных игр, установили, что они положительно влияют на развитие мозга.

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Автор - София Волкова
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