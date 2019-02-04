Эксперты рассказали, как повысить уровень гормона удовольствия

Многие знают о пользе дофамина, однако не все способны определить снижение уровня дофамина в организме и тем более повысить его. Об этом решили поделится эксперты, подробно рассказавшие о том, что нужно сделать для того, дабы повысить уровень дофамина.

К признакам низкого уровня дофамина относятся: ощущение усталости, чувство вины, пессимистичное настроение, зависимость от различных стимуляторов (кофе, энергетики), разбитость и переполнение негативной энергией. Также возможны нарушения памяти и внимания, плохой сон или же его полное отсутствие. Кроме всего перечисленного, выявлено, что из-за нехватки гормона удовольствия также начинает увеличиваться вес. Исходя из наблюдений следует вывод, что люди склонны к чрезмерному употреблению кофе, сладкого, жирного, жаренного и мучного – все это ради того, чтобы улучшить свое состояние. Данные способы улучшения настроения позволяют быстро повысить уровень дофамина, однако при этом происходит прямое нарушение естественного процесса его выработки. В конечном итоге происходит обратный эффект и уровень гормона удовольствия падает ниже прежнего.

Эксперты составили список, состоящий из пяти пунктов, которые способны помочь людям.

Во-первых, следует употреблять больше продуктов с тирозином - это аминокислота, которая необходима для построения белков и улучшения трансляции нервных импульсов. Тирозин содержится в: яйцах, рыбе, бобах, курице, авокадо, орехах, бананах, говядине. Эти продукты должны составлять 75% ежедневного рациона человека, страдающего нехваткой дофамина.

Во-вторых, необходимо исключить из жизни кофе.

В-третьих, следует попробовать заняться медитацией.

В-четвёртых, стоит отказаться от вредных жиров (некоторые молочные продукты, животные жиры, сладости, торты, фастфуд).

В-пятых – это качественный, а значит здоровый сон. В свою очередь он сильно влияет на уровень дофамина. Доказано, что высыпающийся человек чувствует себя гораздо лучше – это происходит за счет естественной выработки гормона.