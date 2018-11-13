В Британии женщина без детородных органов сможет выносить и родить ребенка

Врачи, диагностировавшие британке ее необычный недуг, признались, что никогда раньше такого не встречали.

В Британии женщина, которая родилась без детородных органов, сможет выносить и родить собственного ребенка. Как передает издание Daily Mail, Тара Граттон 37 лет появилась на свет без влагалища и матки. Однако у нее присутствуют яичники, что может ей стать матерью в будущем при правильном вмешательстве медиков.

Жительница Британии родом из Стейкфорда с трехлетнего возраста была вынуждена жить на антибиотиках, так как никто из врачей не знал ее точный диагноз. Из-за отсутствия одной почки женщина была частным посетителем больниц, где ее лечили от инфекции почки. К 14 годам медики все же смогли огласить точный диагноз - синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (МРКХ). Эта означает, что женщина родилась без полноценно развитых детородных органов. Врачи были шокированы, так как ранее им не встречалась пациентка без детородных органов.

В подростковом возрасте жительнице Британии провели сложнейшую рискованную операцию по изъятию 5 см кишечника для воссоздания влагалища. Это дало женщине шанс на половую жизнь в старшем возрасте.

После создания жительнице Британии одного детородного органа, она готовится к операции для второго – женщине трансплантируют матку. В будущем Граттон и ее возлюбленный, с которым она состоит в отношениях 4 года, смогут стать родителями. Женщина сама выносит и родит ребенка.

Ранее ученые заговорили о трансплантации экскрементов для борьбы с онкологией и рядом других заболеваний.