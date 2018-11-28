Жительница США получила язвы на лице после мытья рук в общественном туалете

Сегодня, 13:37 \\ Здоровье

Болезнетворная бактерия под названием Klebsiella oxytoca попала в организм 33-летней женщины через диспенсер жидкого мыла в туалете общественного места. Медики утверждают, что на лечение уйдет немало времени из-за стойкости бактерии к антибиотикам.

 Жительница США Рэйчел Стар Уизерс из Южной Каролины получила язвы на лице после мытья рук в общественном туалете ресторана. Посетительница заведения воспользовалась обычным жидким мылом в емкости с диспенсером. В результате, ее организм поразила болезнетворная бактерия, провоцирующая на теле язвы.

Сначала на лице жительницы США Уизерс появилось некое подобие высыпаний, что несильно удивило женщину. Однако со временем они превратились в язвы. Сейчас женщина проходит лечение. Медики предупреждают, что бактерия Klebsiella oxytoca не так просто поддается антибиотикам, поэтому устранение язв проходит сложно.

В экскрементах обычного здорового человека данную бактерию, вызвавшую язвы, можно обнаружить, она не свидетельствует о чем-то страшном. Однако для людей со слабым иммунитетом попадание в организм «чужой» Klebsiella oxytoca может обернуться летальным исходом. Для более стойкого организма мытье рук в общественном туалете может быть чревато не только проблемами с кожей в виде язв, но также воспалением мочеполовой системы, болью в спине и пневмонией.

Эксперт по гигиене из Австралии Ралица Проданова советует каждому человеку носить с собой свой собственный антибактериальный гель, которым можно воспользоваться после мытья рук в общественном туалете. Несмотря на то, что в диспенсеры с мылом в общественных местах такие гели добавляются, на них полагаться не стоит.

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Автор - София Волкова
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