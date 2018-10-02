«Мрут как мухи»: 23 февраля может повысить порог смертности мужчин в России

Стала известна причина высокой смертности мужского населения, а после 23 февраля показатель может увеличиться в разы.

Исходя из статистики Росстата, большинство мужчин в возрасте от 16 до 35 лет умирают из-за проблем с кровообращением. Непосредственно, на это влияет наличие здорового образа жизни, которого крайне не хватает российским мужчинам. Тяжелая работа, стрессы, курение, алкоголь все это пагубно отражается на сердечно-сосудистой системе организма. Почему-то статистика не делает акцента и на другие причины: ДТП, аварии, разбойные нападения, драки. Совсем недавно в думе рассматривался закон о комплексном обследовании пенсионеров, но дума почему забывает про молодое поколение, которое не менее подвержено различным заболеванием.

Приближается праздник мужчин – 23 февраля. В этот день мужчина может себе позволить практически все от съеденного до выпитого. Ученые не так давно установили, что на сердечно сосудистую систему и кровообращение влияет съеденная жирная пища. Употреблять такую еду опасно для здоровья после 20 лет, потому что последствия не исчезают, а остаются и провоцируют заболевания в более зрелом возрасте.

Что касается алкоголя, то здесь тоже заключается опасность. Злоупотребление не прибавит здоровья, а убьет быстрее. Сейчас на алкогольном рынке полно нелегальных мест розлива спиртных напитков и различной суррогатной продукции. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль запросил Минздрав убрать алкоголь продукцию с витрин магазинов. По его мнению данный продукт не должен продаваться в свободном открытом виде.

На это смотрит подрастающее поколение, которое приходит в магазин со своими родителями. Видя как кто-то берет ту же бутылку пива, у детей в подсознании остается данная картина и со временем она перерастёт в привычку. Алкоголь планируется убрать так же как и сигареты – скрыть от людского глаза или продавать в других закрытых отделах. По статистике, 70% мужчин в трудоспособном возрасте «мрут как мухи» из-за алкоголя, пагубность которого заключается не только в отравлении, но и, к примеру, убийств в драке по неосторожности.

Сейчас Госдума пропагандирует ЗОЖ и призывает население следить за своим здоровьем всегда и не расслабляться даже на момент различных праздников.