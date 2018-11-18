Гинекологи рушат мифы о пользе активного спорта для беременных

Долгие годы женщины заблуждаются в вопросе о том, каким видом спорта можно заниматься при беременности, а какой наоборот приносит вред. Врачи-гинекологи решили развеять мифы и поделиться полезной информацией. Они рассказали о видах спорта, которые противопоказаны во время вынашивания малыша. Исключения составили упражнения, которые необходимо выполнять лежа на спине.

Гинекологи подчеркнули, что на каждом этапе беременности есть свой собственный максимум физической нагрузки, который не желательно превышать.

Аэробика, танцы и прыжки являются очень активными видами спорта, подразумевающими под собой постоянное активное движение тела. Особенно при прыжках, а резкие движения во время танцев способны негативно воздействовать на плод и стать следственной причиной выкидыша. Альтернативой для будущих рожениц стала специальная гимнастика, которая пользуется огромной популярностью у будущих мамочек, которые хотят оставаться активными и бодрыми все девять месяцев. С помощью специальной гимнастики можно укрепить мышцы, а также расслабиться для подготовки к будущим родам.

К списку опасностей можно смело добавить командные виды спорта. Такие как: футбол, волейбол, баскетбол, ведь во время игры, увеличивается риск получить повреждения живота мячом и упасть. Так же одной из главных причин противопоказания является необходимость высоко поднимать руки во время игры, что крайне нежелательно для беременных женщин. Поднимать руки вверх нежелательно с момента наступления второго триместра – это перекрывает поступление кислород в утробе.

Как уже было упомянуто выше, резкие движения крайне противопоказаны для беременных и несут за собой нежелательные последствия, поэтому велосипед и конный спорт также относят к списку запрещенных видов активности. По большей части это связанно не только из-за резких движений, но и из-за возникновения внутриутробного давление во время верховой езды или езды на велосипеде. В свою очередь плавание является альтернативной по воздействию заменой активности, ко всему прочему более безопасной, по мнению экспертов. Плаванье по праву признано самой подходящей нагрузкой для беременных, а также им можно заниматься вплоть до рождения ребенка.

Многие женщины любят игру в боулинг, а походы в клуб становятся семейной традицией. Однако здесь возникает самая очевидная опасность из всех. Шар для боулинга – это не легкий мячик для игры в водное поло, а его вес стартует от девяти килограмм. Известно, что будущим роженицам противопоказанно поднимать тяжести, а подобная нагрузка способна привести к травмам.

Нежелательны и некоторые позы в йоге, но в целом она является полезными видом активной нагрузки для беременных. Стоит избегать некоторых позиций, способных навредить и позвоночнику, и плоду.