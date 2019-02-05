Кардиологи назвали четыре привычки, которые повышают давление у человека

Накануне, специалисты Американской кардиологической ассоциации (American Heart Association) проведи исследование, в ходе которого были определены четыре привычки, повышающие кровяное давление у человека. Кардиологи подчеркнули, что почти 50% взрослого населения Земли страдают от повышенного показателя.

Итак, первой привычкой является неправильное измерение. Часто люди допускают элементарные ошибки при измерении артериального давления, которые способны привести к ложным высоким показаниям. Среди них: неправильный выбор самой манжеты и ее размера, неправильное положение тела, неправильное наложение манжеты, а также излюбленная попытка перемерить давление несколько раз. Идеальным вариантом для пациентов является измерение в домашних условиях, дабы исключить гипотермия – это состояние организма, возникающее в результате снижения центральной температуры тела до уровня ниже 35 °С, которое чаще всего возникает в стенах больницы. Для правильного измерения артериального давления, человек должен сходить в туалет и не курить, и не пить кофе минимум 30 минут до процедуры. Не маловажным является и спокойное состояние.

Вторая причина - лекарства, отпускаемые без рецепта. Не многие знают, однако обыкновенные обезболивающие препараты, такие как: напроксен – таблетки оказывающие противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, связанное с неселективным подавлением активности, и ибупрофен – средство оказывающее противовоспалительное, анальгезирующее и жаропонижающее действие, способны воздействовать на кровяное давление – повышать его. В сравнении с обезболивающими, наркотические препараты оказывает гораздо меньшее воздействие на повышение давления, а вот противозачаточные средства также могут влиять на давление. Людям с проблемами сердца необходимо ограничивать или избегать их употребление, особенно если они не контролируют кровяное давление.

Не обходится без алкоголя и кофеина. Известно, что избыток любого из этих веществ может повысить кровяное давление. В свою очередь кардиологи рекомендуют ограничиться от употребления кофе в размере трех кружек в день, а тем пациентам кого высокое давление и вовсе забыть об употреблении данного напитка.

Четвертой и немаловажной причиной являются травы и пищевые добавки. Не всегда натуральные пищевые добавки безопасны для здоровья. В их рядах есть вредители, которые способны повышать кровяное давление. Так же специалисты обращают внимание на то, что некоторые продукты могут взаимодействовать с лекарствами и из-за этого получается отрицательный эффект. Любой человек, которые принимает антидепрессанты: амитриптилин – препарат, оказывающий как антидепрессивное, так и легкое обезболивающее действие; моноаминоксидаза – фермент, осуществляющий разрушение различных гормонов, в том числе и нейромедиаторов; ингибиторы МАО – достаточно эффективные и дешевые антидепрессанты, обладающие большим количеством побочных эффектов (гипотензия, галлюцинации, бред, бессонница, запоры, головная боль, головокружение, сексуальная дисфункция, нарушения зрения); моклобемид – препарат используемый при лечении шизофрении, социофиобии, маниакально-депрессивного психоза, алкоголизма и невротической депрессии, обязан избегать употребления сыров, колбасных изделий, соевых продуктов и других, содержащих тирамин.