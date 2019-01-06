Герой телешоу «Моя 600-фунтовая жизнь» похудел на 400 килограмм и умер

Сегодня, 08:05 \\ Здоровье

Недавно в сети появилась информация, что американский житель Шон Милликен – герой известного телешоу «My 600-lb Life», что буквально переводится как моя 600-фунтовая жизнь, ушел из жизни в больнице Техаса. Как сообщают представители больницы, 29-летний молодой человек умер в результате медицинских осложнений из-за инфекции.

Отец Шона рассказал, что 17 февраля 2019 года у его сына, активно боровшегося с ожирением, начались проблемы с дыханием, однако его не смогли забрать на стационарное лечение.

 

С самого детства парень боролся с лишними килограммами. Причиной ожирения стал развод его родителей, травмировавший на тот момент еще ребенка. Обреченный на одиночество Шон нашел спасение в еде. Так, к 25 годам он весил практически 400 килограмм. В результате он даже не мог продержаться в стоячем положении более, чем 30 секунд, не говоря уже о ом, чтоб выйти из дома. Шон Милликен вел исключительно сидячий или лежачий образ жизни.

В 2016 году он вступил в ряды героев «Моя 600-фунтовая жизнь» - это реалити-шоу, который фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. За время участия на проекте, он совершил более чем 50% успеха и скинул 180 килограмм – это было одно из тех самых невероятных преобразований. В 2018 году, телеканал TLC, на котором выходит телешоу, в рамках проекта рассказа о бывших участниках, где был показан сюжет о Милликене. Тогда зрители узнали, что молодой человек пережил недавнюю утрату матери.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Терапевт назвала 5 главных мифов о здоровье пожилых людей

 Альбина Стрельченко - терапевт государственной поликлиники № 107, решила прокомментировать и развеять самые главные мифы о здоровье пожилых людей.

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Гарантий от гриппа не дают ни вакцина, ни лимон, ни чеснок – Эксперты

 Международная экспертная организация Cochrane, изучающая эффективность медицинских...

"30 тысяч долларов": Раскрылась правда об оказании Ольги Серябкиной эскорт-услуг

 Певица постоянно демонстрирует в Instagram роскошную жизнь. Журналисты узнали, откуда у...

Врачи назвали 6 ошибок в питании, которые губительны для щитовидной железы

 Врачи заявили, что продукты, которые люди употребляют каждый день, могут оказать...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ