Герой телешоу «Моя 600-фунтовая жизнь» похудел на 400 килограмм и умер

Недавно в сети появилась информация, что американский житель Шон Милликен – герой известного телешоу «My 600-lb Life», что буквально переводится как моя 600-фунтовая жизнь, ушел из жизни в больнице Техаса. Как сообщают представители больницы, 29-летний молодой человек умер в результате медицинских осложнений из-за инфекции.

Отец Шона рассказал, что 17 февраля 2019 года у его сына, активно боровшегося с ожирением, начались проблемы с дыханием, однако его не смогли забрать на стационарное лечение.

С самого детства парень боролся с лишними килограммами. Причиной ожирения стал развод его родителей, травмировавший на тот момент еще ребенка. Обреченный на одиночество Шон нашел спасение в еде. Так, к 25 годам он весил практически 400 килограмм. В результате он даже не мог продержаться в стоячем положении более, чем 30 секунд, не говоря уже о ом, чтоб выйти из дома. Шон Милликен вел исключительно сидячий или лежачий образ жизни.

В 2016 году он вступил в ряды героев «Моя 600-фунтовая жизнь» - это реалити-шоу, который фокусируется на болезненном ожирении и попытках похудеть. За время участия на проекте, он совершил более чем 50% успеха и скинул 180 килограмм – это было одно из тех самых невероятных преобразований. В 2018 году, телеканал TLC, на котором выходит телешоу, в рамках проекта рассказа о бывших участниках, где был показан сюжет о Милликене. Тогда зрители узнали, что молодой человек пережил недавнюю утрату матери.