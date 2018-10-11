«Вечная молодость и стальные нервы»: Новый протеин эффективно защищает нервные клетки от изнашивания

Модифицированный протеин уже способен значительно продлить жизнь, повышая выносливость на клеточном уровне.

Исследование показало, что усиленное производство протеин Vps4 в тысячи раз замедляет дегенеративный процесс в повреждённых нервных клетках, что не только способно продлить жизнь укрепить нервы здоровым людям, но и может помочь исследователям лучше понять и лечить повреждение нервов при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (ALS). Команда во главе с исследователями из Академии наук Китая определила, что протеин Vps4 эффективен для замедления деградации повреждённых нервов и играет важную роль в целостности аксонов.

Аксоны – это клетки, которые передают электрические импульсы к мышечным и другим клеткам, поэтому возможность их сохранения и укрепления является настоящим научным прорывом. Учёные обнаружили, что плодовые мухи, не имеющие протеин Vps4, испытывали более выраженную возрастную дегенерацию аксонов, чем мухи с нормальным уровнем протеина. Vps4 является ключевым компонентом клеточного механизма, включённого в аутофагию, систему очистки, которая обеспечивает уничтожение отходов клетки и повреждённых частей.

Таким образом, команда обнаружила, что Vps4 может способствовать целостности аксонов, регулируя процесс аутофагического очищения. Иными словами, увеличение доз Vps4 поможет значительно укрепить нервную систему человека, что, вестимо, крайне положительно отразится и на общем здоровье. «В будущих исследованиях подавление быстрой деградации нервных клеток с помощью Vps4 может быть важным направлением, и ожидается, что он получит более сильные нейрозащитные эффекты. Уже сейчас мы можем заявить о возможности реального повышения выносливости на клеточном уровне», - говорит Кай Лю, доцент Гонконгского университета науки и техники.

В дальнейшем, по словам Лю, пристальное внимание будет уделено методике улучшения Vps4, благодаря чему можно будет лечить любые повреждения нервной системы и заметно продлевать жизнь людям.