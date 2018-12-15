Рак мозга теперь можно лечить радиотерапией – учёные

Сегодня, 16:47 \\ Здоровье

Исследование мозга позволило сделать прорыв в избавлении от смертельной опухоли.

 В исследовании мышей и опухолей головного мозга человека в Университете Мичигана, профессор Энн Арбор открыла новый способ лечения, исследуя причины, по которым некоторые пациенты с глиомами живут заметно дольше, чем другие. Результаты показали, что опухолевые клетки некоторых пациентов менее агрессивны и гораздо лучше восстанавливают ДНК, чем другие, но их трудно убить радиацией. Затем исследователи показали, что сочетание радиотерапии с противораковыми препаратами, предназначенными для блокирования репарации ДНК, может быть эффективной стратегией лечения. Исследование финансировалось Национальным институтом здоровья.

Исследователи сосредоточились на глиомах низкого качества, которые несут вызывающую болезнь мутацию в гене, называемом изоцитратдегидрогеназой 1 (IDH1), который кодирует белок, а белок этот, как известно, помогает клеткам производить энергию. Когда исследовательская группа исследовала опухоли, они обнаружили, что мутация IDH1 делала клетки глиомы менее агрессивными. Клетки делились с меньшей скоростью и были гораздо менее склонны вызывать рост опухоли при имплантации в мозг. Они также обнаружили, что мутация IDH1 в присутствии мутаций в TP53 и ATRX делает опухоли устойчивыми к ионизирующей радиации, терапии, которая часто убивает клетки, повреждая ДНК.

 «Наши результаты показывают, что метаболические изменения, вызванные мутацией IDH1, перепрограммируют клетки рака мозга», - говорит доктор Мария Кастро. Новый прорыв в лечении рака мозга сможет если не победить окончательно, то как минимум значительно продлить жизнь пациента, избавляя от необходимости травмировать организм изнурительной химиотерапией.

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Автор - Василий Жожев
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