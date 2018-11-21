Эксперты предупредили об опасности борьбы с возрастными изменениями с помощью «молодой крови»

Сегодня, 16:42 \\ Здоровье

«Омоложение» за счёт крови более молодых доноров новое направление в косметологии, которое стало очень популярно, как в США, так в Европе и России. Тем не менее, медики считают, что данный метод не только не гарантирует ожидаемого результата, но и может пагубно сказаться на здоровье пациента.

О новой проблеме современного мира рассказали эксперты из американского агентства FDA, которое отвечает за контроль и качество пищевых продуктов и медикаментов. Специалисты рассказали, что пока что такое «омоложение» не может предоставить достоверных доказательств того, что результаты действительно будут и не исчезнут спустя короткое время.

Медики отмечают, что переливание крови сама по себе рискованная процедура, поскольку может вызвать аллергию или допустить попадание в организм инфекции. В частности сильно рискуют люди со слабой сердечно-сосудистой системой. Также врачи сомневаются, что клиники по «омоложению» соблюдают все меры безопасности пациента.

При этом все современные исследования «омоложения кровью» основаны на результатах экспериментов на грызунах, которые появились несколько лет назад. Они подтвердили, что переливание крови молодой особи к старой благоприятно влияет на последнюю, однако процедура никак не проверялась на людях и подвергалась многочисленной критике.

Эксперты посоветовали людям не доверять сомнительной рекламе и косметическим процедурам, не прошедшим необходимые проверки.

Ранее учёные также рассказали, что некоторые популярные косметологические процедуры не так полезны, как принято считать. Например, сомнения вызывают сенная ванна и шани йога верхом на лошади.

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Автор - Елена Андреева
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