Эксперты составили список самых полезных и одновременно самых калорийных продуктов

Существует мнение, что если правильное и полезное питание – то это обязательно должны быть низкокалорийные продукты, однако эксперты решили развеять этот миф, составив список одних из самых полезных для здоровья лакомств, содержащих высокий процент килокалорий.

Авокадо – это зеленый фрукт, который часто употребляется в рецептах фанатов здорового образа жизни. Известно, что плод имеет выраженный приятный вкус и массу полезных ингредиентов. Авокадо содержит мононенасыщенные жирные кислоты, показывающие снижение общего уровня холестерина (на 8,2 %), ЛПНП, а также аполипопротеина. Кроме этого, в составе авокадо содержится большое количество меди, фолатов, волокон и витаминов группы К. В данном случае, жир содержащийся в авокадо, лишь усиливает его полезные свойства, отлично взаимодействуя со всеми остальными компонентами, а также позволяет организму максимально эффективно абсорбировать вещества.

Семена чиа – это растение вида рода Шалфей. Данные семена традиционно употребляются в пищу жителями некоторых стран Латинской Америки, а также на юго-западе США. Семена Чиа сравнительно недавно появились на территории Российской Федерации, но практически сразу нашли свою потребительскую аудиторию. В народе ходит легенда, что регулярное употребление семян чиа, делало древних воинов более сильными и выносливыми. Известно, что эти «крошки» содержат максимальное колличество нутриентов и калорий. В семенах есть масса волокон, кальция, белка, жирных кислот Омега-3, цинка и меди. Семена чиа используют не только в качестве пищевой добавки, но и для снижения артериального давления, а также они обладают противовоспалительным воздействием.

Не смотря на высокую калорийность, орехи и ореховое масло является здоровыми продуктами питания. Они содержат в себе большое количество белка, волокон, здоровых жиров, витаминов, минералов и фитонутриентов. Доказано, что полиненасыщенные жиры способны снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одним чудесным источником мононенасыщенных жиров является оливковое масло – это растительное масло, получаемое из плодов оливы европейской. По жирнокислотному составу представляет собой смесь триглицеридов жирных кислот с очень высоким содержанием эфиров олеиновой кислоты. Масло имеет цвет от буровато-желтого до зеленовато-желтого и привкус легкой горчинки. Температура плавления +7 +10 °C, в зависимости от происхождения масла.

Специалисты утверждают, что оливковое масло способно уменьшать опасность болезней сердца, а сами плоды оливы содержат множество кислот Омега-6, Омега-3, витаминов Е и К. Они помогают улучшить функционал мозга и способствуют похудению. Это центральной ингредиент самый полезной на нашей планете средиземноморской диеты.