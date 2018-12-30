Эксперты составили список лучших согревающих напитков во время холодов

На календаре уже 20 февраля, а эксперты только решили составить рейтинг самых лучших согревающих напитков этой зимы, поскольку бушующие циклоны России не дают столбику термометра подняться выше 0°С.

Многие осведомлены в том, что преодолеть холод можно не только благодаря теплой одежде и уюту, но и с помощью горячих, и алкогольных жидкостей.

Лидером списка лучших согревающих напитков стал глинтвейн – это горячий алкогольный напиток на основе красного вина, нагретого до 70-80 градусов с сахаром и пряностями. По традиции его употребляют жители Армении, Австрии, Германии, Швейцарии и Чехии на рождественских базарах и праздниках, приводящихся на открытом воздухе. Однако не всем по душе алкоголь, именно по этой причине в свое время был выведен рецепт безалкогольного глинтвейна, в котором вино заменяется соком: виноградным, яблочным или вишневым. Получится ароматный, согревающий напиток, который подойдет даже детям.

Второе место досталось горячему чаю, который попадая внутрь организма, хорошо согревает, а чашечку горячего чая приятно держать в руках. Существует ряд самых полезных чаев с добавками, среди которых: чай с анисом – позволяет утолить жажду и придает бодрости на длительное время; зелены чай с жасмином, эфирные масла которого помогают расслабить нервную систему; Чай с имбирем, а также чай с календулой, обладающий особыми бактерицидными свойствами.

И завершает тройку лидеров – кофе. На данный момент существует масса новых рецептов его приготовления, которые явно не дадут наскучить замерзающим. Например, сырный кофе - необычный, насыщенный, яркий напиток, созданный специально для тёплых посиделок в промозглый день; кофе с перцем, который придаст свежезаваренному кофе особый аромат и оттенит вкус; медово-чесночный кофе - напиток, меняющий все традиционные представления о кофе.

Пятерку лидеров замыкаю горячий шоколад и какао – в большинстве случаев напитки безалкогольные, в состав которых обязательно входит какао, а также молоко и сахар. Единственным минусом данных напитков является риск получения лишних калорий, которых большинство людей старается избежать.