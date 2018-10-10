Скворцова рассказала, как прибавить к жизни 7 лет

Вероника Скворцова - министр здравоохранения Российской Федерации считает, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в стране должна достигнуть отметки в 80 лет. Эту цель поставил перед собой новый проект «Здоровье», поскольку на данный момент средняя, продолжительность жизни составляет 73 года. Все понимают, что задача не из легких, однако выполнима. И каждый человек должен самостоятельно принять участие в реабилитации своего состояния, а значит из роли пациента, который посещает медицинское учреждение только в том случае, когда что-то болит, превратиться в активного помощника доктора, ради сохранения собственного здоровья и продления жизни.

Глобальной целью проекта является формирование целой системы общественного здоровья - развитие «здоровых» сел, районов и муни­ципалитетов. Города должны обзавестись всем необходимым для обеспечения спортивными занятиями, правильным питанием, а также немаловажным является помощь детям в создании правильной системы ценностей, а значит здоровья, созидания и творчества. Если начинать с малых лет, то с самого начала подрастания будет формироваться отторжение к вредным привычкам, таким как злоупотребление спиртными напитками и табакокурение. Известно, что наследственный фактор влияет лишь на 15% состояния при его формировании, остальные 85% - это обусловленность окружающей средой. Из которых выходит, что 15-20% - экология, климат и вредное производство, а оставшиеся 60% - образ жизни человека.

Очевидным является вывод о том, что наибольший вклад в сохранение своего здоровья способен внести только сам человек, а медицины выступает лишь в роли помощника. Таким образом, к 2024 году должно сохраниться на 230 тысяч жизней больше, чем на 2017 год. Каждый год умирает 210 трудоспособных женщин на 100 тысяч и одна из поставленных целей – сократить это число до возможных 180. В свою очередь мужчины трудоспособного возраста умирают в соотношении 720 человек на 100 тысяч, к тому же 70% гибнут из-за алкоголизма (цирроз печени, язвенная болезнь желудка, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь). Проект планирует снизить это соотношение хотя бы на треть.

В России планируют реализовать федеральный проект по формированию здорового образа жизни, во избежание вредных привычек у населения и занятия их спортом.